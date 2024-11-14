❗️ Опубликована уточненная схема вариантов объезда участка дороги Воинка – Джанкой «Обращаем внимание, что объезд по маршруту через с.
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❗️ Опубликована уточненная схема вариантов объезда участка дороги Воинка – Джанкой «Обращаем внимание, что объезд по маршруту через с.