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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Игроки «Ростова-2» разыграли пенальти в матче Второй лиги Б – Чебураков ассистировал Суанову

Во втором тайме матча 17-го тура LEON Второй лиги Б между «Ростовом-2» и « Нефтяником » Избербаш (5:0, второй тайм) хозяева необычным образом реализовали пенальти.

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