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Шуваев доложил Путину, что после назначения посетил все муниципалитеты региона

Шуваев доложил Путину, что после назначения посетил все муниципалитеты региона

Врио губернатора Белгородской области Александр Шуваев в ходе встречи в Кремле доложил президенту России Владимиру Путину, что после назначения на должность уже посетил все муниципалитеты и пообщался с жителями.

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