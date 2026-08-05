Шуваев доложил Путину, что после назначения посетил все муниципалитеты региона

Врио губернатора Белгородской области Александр Шуваев в ходе встречи в Кремле доложил президенту России Владимиру Путину, что после назначения на должность уже посетил все муниципалитеты и пообщался с жителями.
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