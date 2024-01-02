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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Надаль выиграл 1069-й матч в карьере и обошел Лендла

Рафаэль Надаль выиграл 1069-й матч в карьере. Он обошел по количеству побед Ивана Лендла и вышел на единоличное четвертое место в Открытой эре.

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