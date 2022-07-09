Губернатор Богомаз сообщил о взрыве неизвестного устройства на железной дороге в Брянской области

По его словам, никто не пострадал, повреждены стекла кабины машиниста поездаНеизвестное взрывное устройство сработало на перегоне на железнодорожных путях перед грузовым поездом на перегоне Робчик — Песчанка в Унечском районе Брянской области.
По его словам, никто не пострадал, повреждены стекла кабины машиниста поездаНеизвестное взрывное устройство сработало на перегоне на железнодорожных путях перед грузовым поездом на перегоне Робчик — Песчанка в Унечском районе Брянской области.
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