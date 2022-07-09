Daily Storm

530 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Natalia Denger
    Надо раз и навсегда принять этот закон ! Нельзя чтобы дети росли и видели любую пропаганду такого рода! Флаги, билбор...В России нельзя п...
  • анатолий кириченко
    дешовкаГлава МИД Великоб...
  • Василий Дудкин
    Я думаю Валенса тронулся умом, а значит голова ему не нужна стоит сократить его на этот предмет тела.Экс-президент Пол...

Губернатор Богомаз сообщил о взрыве неизвестного устройства на железной дороге в Брянской области

Губернатор Богомаз сообщил о взрыве неизвестного устройства на железной дороге в Брянской области

По его словам, никто не пострадал, повреждены стекла кабины машиниста поездаНеизвестное взрывное устройство сработало на перегоне на железнодорожных путях перед грузовым поездом на перегоне Робчик — Песчанка в Унечском районе Брянской области.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх