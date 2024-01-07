Потапова снялась с турнира в Аделаиде из-за травмы

Российская теннисистка Анастасия Потапова не выступит на турнире WTA в Аделаиде из-за травмы. «Я старалась подготовиться к турниру в Аделаиде, но из-за травмы, полученной в Брисбене, мне придётся сняться», — написала Потапова в соцсетях.