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Потапова снялась с турнира в Аделаиде из-за травмы

Потапова снялась с турнира в Аделаиде из-за травмы

Российская теннисистка Анастасия Потапова не выступит на турнире WTA в Аделаиде из-за травмы. «Я старалась подготовиться к турниру в Аделаиде, но из-за травмы, полученной в Брисбене, мне придётся сняться», — написала Потапова в соцсетях.

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