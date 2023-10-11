IT-специалист Щельцин: компьютеры нужно перезагружать не реже раза в неделю

Для поддержания высокой производительности не следует надолго оставлять компьютеры включенными. Генеральный директор некоммерческой организации «Цифровые платформы» Арсений Щельцин в интервью радиостанции Sputnik посоветовал перезагружать их хотя бы раз в неделю.
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