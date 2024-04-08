Армия России нанесла удар «Искандером» по цеху сборки тяжелых дронов ВСУ

По цеху сбора тяжелых украинских БПЛА и их складу нанесен удар, сообщило Минобороны. В результате был уничтожен не только сам цех по производству тяжелых беспилотных летательных аппаратов, но и склад готовой продукции, отметили в военном ведомстве.
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