Благоустроенные по нацпроекту парки и скверы стали главными праздничными площадками Новосибирской области

В Новосибирске главными площадками стали семь городских новогодних локаций: Михайловская набережная, улица Ленина с новогодними фотозонами и арт-объектами, парк «Арена», Первомайский сквер, Театральный сквер с главной ёлкой города, Центральный парк и Заельцовский парк.