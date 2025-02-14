Ассоциация пенсионных фондов предложила увязать ПДС с ипотекой

Национальная ассоциация негосударственных пенсионных фондов (НАПФ) выступила за возможность взаимоувязки льготной ипотеки и программы долгосрочных сбережений (ПДС), следует из предложений ассоциации по развитию программы долгосрочных сбережений, направленных в Минфин ( есть у РБК, подлинность подтвердил источник).