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  • Antanas
    Сионисты добились своей цели.Разделяй и властвуй.Стравили Украину и Россию.Они убивает друг друга а мы гребем деньги....Мрази ВСУшные...!
  • Tania Еременко
    Надо не запугивать, а тоже заморозить и срочно, пока они их не скушали.Запад может лишит...
  • Владимир Барышев
    Беда в том, что мы сами не выполняем ,то что обещаем! Только пугаем, очередными ответными мерами,  не исполняя своих ...Запад может лишит...

Для начала штраф в миллиард, а дальше посмотрим. Галкина* ждут тяжёлые времена?

Для начала штраф в миллиард, а дальше посмотрим. Галкина* ждут тяжёлые времена?

Интересная жизнь с Vera Star У Галкина* всё-таки конфискуют замок в деревне Грязь и всю имеющуюся в России недвижимость Судя по всему Галкин* и Пугачева все же лишаться своего замка в деревне Грязь и всего остального имеющегося имущества.

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