Спасатели пришли на помощь пятилетней девочке в Петрозаводске

Пожарные карельской столицы освободили руку дошкольницы В четверг в 22 часа 13 минут на пульт пожарно-спасательной службы Петрозаводска позвонила взволнованная женщина и сообщила, что помощь требуется ее пятилетней дочери.
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