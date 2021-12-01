Путин собрался на открытие Олимпиады, камео Кокорина и Миранчука в Серии А, Кубок Париматч Премьер отменят после отказа «Спартака», поднятие возрастного ценза в фигурке и другие новости

Всем большой зимний привет! Начинаем декабрь с улыбкой и хорошим настроением – и, конечно же, с главными новостями прошедшего дня ❄️ 1.
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