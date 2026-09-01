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Взрослые истории в Театре на Трубной: четыре спектакля для зрителей от 16 до 18+

Взрослые истории в Театре на Трубной: четыре спектакля для зрителей от 16 до 18+

С 9 по 25 сентября на сцене «Эрмитаж» — комедии, драмы и трагикомедии о любви, ошибках, семейных тайнах и неожиданных поворотах судьбы.

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