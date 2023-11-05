В России пройдет фестиваль китайской культуры

В Москве и Санкт-Петербурге 13 и 16 ноября пройдет фестиваль китайской культуры в России. На двух сценах выступят артисты Национального симфонического оркестра Китайского национального театра оперы и балета, сообщается на сайте Министерства культуры РФ.