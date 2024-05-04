На севере Молдовы благоустроили памятник павшим героям 

В Молдове бульдозеры используют для ремонта памятников, а не для их сноса. Об этом рассказал руководитель Национального координационного комитета «Победа», один из лидеров Поискового движения Молдовы, руководитель поискового отряда "Август" Алексей Петрович, передает Noi.