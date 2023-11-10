«Кошкин дом» на землях общего пользования поссорил жителей Заневского проспекта

В Красногвардейском районе Петербурга местная администрация улаживает конфликт местных жителей. Любители кошек построили домик для бездомных мурлык, но его внешний вид и окружение оскорбляли эстетические чувства других местных жителей.
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