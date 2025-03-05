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Директор ЦРУ объявил об остановке обмена разведданными с Киевом: главные новости СВО за 5 марта

Директор ЦРУ объявил об остановке обмена разведданными с Киевом: главные новости СВО за 5 марта

МОСКВА, 5 марта, ФедералПресс. «ФедералПресс» собрал главные новости о происходящем в зоне СВО. В среду, 5 марта, директор ЦРУ Джон Рэтклифф подтвердил информацию о временном прекращении передачи разведывательных данных Киеву, в Верховной раде срочно обратились к украинцам, а премьер Великобритании Кир Стармер заявил, что страна не хочет быть втянутой в войну с Россией.

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