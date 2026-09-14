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Царьград

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Одни НПЗ выходят из ремонта, другие - заходят. Эксперт раскрыл ситуацию на топливном рынке

Одни НПЗ выходят из ремонта, другие - заходят. Эксперт раскрыл ситуацию на топливном рынке

Эксперт раскрыл подробности ситуации с топливом в России. Он рассказал о том, когда положение улучшится.

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