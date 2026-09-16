CENTCOM: США обеспечили транзит более 900 млн баррелей нефти через Ормуз

Прохождение свыше 900 миллионов баррелей нефти через Ормузский пролив помогли обеспечить США. Об этом сообщил официальный представитель Центрального командования ВС Соединенных Штатов (CENTCOM) Тим Хокинс.
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