Европа украла у Республики Крым скифское золото и передаст его на растерзание вандалов Киева

Украине золото скифов не нужно, его распродадут по частным коллекциям западных стран.В министерстве культуры и информационной политики Украины заявили о том, что музей Алларда Пирсона в Амстердаме передаст скифское золото, которое украли у Крыма, киевскому режиму.