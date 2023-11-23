Украине золото скифов не нужно, его распродадут по частным коллекциям западных стран.В министерстве культуры и информационной политики Украины заявили о том, что музей Алларда Пирсона в Амстердаме передаст скифское золото, которое украли у Крыма, киевскому режиму.
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