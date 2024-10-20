Референдум: В Теленештах подсчитаны все бюллетени

В Теленештском районе были обработаны все бюллетени конституционного референдума. Таким образом, после обработки 100% протоколов 57,31% проголосовали за внесение изменений в Конституцию с целью вступления Республики Молдова в ЕС, а 42,69% проголосовали против.
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