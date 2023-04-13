Слово и дело

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Новый клипа SHAMAN на песню «Мы» вызвал слезы гордости у россиян

Новый клипа SHAMAN на песню «Мы» вызвал слезы гордости у россиян

Певец SHAMAN выпустил клип на новую композицию «Мы», главными персонажами которого стали российские дети, достигшие феноменальных успехов и результатов.

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