Анатолий Попов: инициатива ФНС упрощает регистрацию бизнеса в России

Первый клиент Сбера открыл счет в ходе эксперимента ФНС "Старт бизнеса онлайн", с помощью которого можно выпустить усиленную квалифицированную электронную подпись (УКЭП) физического лица, зарегистрировать бизнес и открыть расчетный счет можно без посещения банка, сообщает пресс-служба Сбера.