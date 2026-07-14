Мужчина ударил россиянку по голове из-за отказа в знакомстве в аэропорту Армении

Мужчина ударил российскую туристку по голове из-за отказа в знакомстве в аэропорту Армении. Она поделилась подробностями истории в личном блоге @terezamurr в социальной сети Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии