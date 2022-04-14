Русских лишили права печатать привычными шрифтами: Владелец блокирует Times New Roman и Arial

По данным издания "Ведомости", компания Monotype из США, которой принадлежат авторские права на самые широко используемые шрифты Times New Roman и Arial, поддавшись русофобской волне, приняла решение закрыть доступ к ним для русских пользователей.
По данным издания "Ведомости", компания Monotype из США, которой принадлежат авторские права на самые широко используемые шрифты Times New Roman и Arial, поддавшись русофобской волне, приняла решение закрыть доступ к ним для русских пользователей.
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