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Русских лишили права печатать привычными шрифтами: Владелец блокирует Times New Roman и Arial

Русских лишили права печатать привычными шрифтами: Владелец блокирует Times New Roman и Arial

По данным издания "Ведомости", компания Monotype из США, которой принадлежат авторские права на самые широко используемые шрифты Times New Roman и Arial, поддавшись русофобской волне, приняла решение закрыть доступ к ним для русских пользователей.

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