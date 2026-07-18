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Иркутск Сегодня

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Суд обязал администрацию Ангарска защитить жителей от паводков

Ангарский городской округ обязан построить защитное сооружение от реки Китой по решению суда. Причиной стало бездействие местной администрации в ответ на постоянные затопления садоводства «Ясная поляна» во время половодья.

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