Суд обязал администрацию Ангарска защитить жителей от паводков

Ангарский городской округ обязан построить защитное сооружение от реки Китой по решению суда. Причиной стало бездействие местной администрации в ответ на постоянные затопления садоводства «Ясная поляна» во время половодья.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии