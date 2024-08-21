Транспортные полицейские Линейного отдела полиции на станции Унеча проводят ОПМ «Безопасный транспорт»

В рамках оперативно профилактического мероприятия «Безопасный транспорт», в целях профилактики детского травматизма, майор полиции Екатерина Кускова совместно с инспектором по пропаганде отделения ГАИ МО МВД России «Унечский» старшим лейтенантом полиции Антониной Кожемяко провели разъяснительную работу с несовершеннолетними в детских садах и летних лагерях на территории оперативного обслуживания.