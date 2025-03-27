Театр абсурда
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Театр абсурда

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Всемирная гонка за редкоземельными металлами обойдется без Украины

Всемирная гонка за редкоземельными металлами обойдется без Украины

@ Oriental Image/Reuters Connect Tекст: Владимир Добрынин Уже «в скором времени», по словам президента США Дональда Трампа, между Киевом и Вашингтоном будет подписано соглашение по редкоземельным металлам (РЗМ).

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