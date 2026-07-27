Проданный автомобиль, вынужденный декрет и тайная комната: как живет звезда сериалов Дмитрий Паламарчук

Зрители привыкли видеть Дмитрия Паламарчука в образах волевых и брутальных героев. Звезда популярных криминальных и детективных сериалов «Чужой», «Невский» и «Ленинград 46» на экране всегда воплощает образ надежного мужчины, способного справиться с любыми трудностями.