Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

86 подписчиков

Тен Хаг про уход Роналду в раздевалку на 90-й минуте: «Разберусь с этим завтра»

Главный тренер «МЮ» Эрик тен Хаг прокомментировал инцидент с Криштиану Роналду. Португальский форвард «Манчестер Юнайтед», проведя всю игру с «Тоттенхэмом» (2:0) на скамейке, ушел в подтрибунное помещение на 90-й минуте.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх