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22 февраля: какой сегодня праздник, этот день в истории России и Тулы

22 февраля: какой сегодня праздник, этот день в истории России и Тулы

22 февраля – 53 день года, до Нового года осталось 312 дней. Перечень памятных дат, которые отмечают в этот день и об их роли в истории России и Тульской области можно в подборке Тульской службы новостей Приметы • День преподобного Панкратия • Птицы ведут себя беспокойно – к ранней весне • Не стоит оставлять книги открытыми, чтобы информация, которую узнали из них, не улетучилась из головы • В этот день хорошая примета – заняться починкой обуви Родились в этот день • 1836 – русский лесопромышленник, музыкальный деятель и меценат Митрофан Беляев.

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