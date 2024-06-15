AMD Radeon 890M почти сравнялась с RTX 2050 в 3DMark Известный инсайдер Golden Pig Upgrade сообщае...

AMD Radeon 890M почти сравнялась с RTX 2050 в 3DMarkИзвестный инсайдер Golden Pig Upgrade сообщает, что процессор один из старших процессоров AMD Ryzen из серии AI 300 опережает своего 8-ядерного предшественника на 20% в Cinebench R23.
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