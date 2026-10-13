Доллар и юань подешевели, а российский рубль вырос на бирже

На Белорусской валютно-фондовой бирже 13 октября курс доллара опустился до 3,0098 рубля, а юань снизился до 4,5057 рубля за 10 единиц.
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