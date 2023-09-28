Гаджиев высказался о ситуации с возможным переходом РФС в Азию

Знаменитый российский тренер Гаджи Гаджиев считает, что, несмотря на решение УЕФА допустить к международным соревнованиям юношеские сборные России по футболу, вопрос о переходе Российского футбольного союза в конфедерацию Азии еще не закрыт.
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