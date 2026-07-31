В Примсоцбанке стартовала продажа памятных монет серии «Российский спорт»

В Примсоцбанке можно приобрести новые памятные монеты Банка России из серии «Российский спорт». Выпуск посвящён легендарным российским спортивным обществам — отличный выбор для коллекционеров, болельщиков и всех, кто ценит достижения отечественного спорта! В серию вошли пять монет номиналом 25 рублей из медно-никелевого сплава: «Динамо»; «ЦСКА»; «Локомотив»; «Спартак»; «Трудовые резервы».