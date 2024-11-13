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Свежие комментарии

  • vitaliy03
    Богу богово. А каким боком здесь Зеленский? Такие решения ОН принимает!? Он хоть знает дорогу в церковь? Зеленскому з...Зеленский перенес...

Варенье из черешни и 20 миллионов: что Шнуров, Гагарина и Киркоров требуют за новогоднюю ночь

Чтобы увидеть новогодние выступления популярных российских исполнителей, поклонникам придется заплатить значительные суммы: столик на шоу Филиппа Киркорова стоит от 220 до 295 тысяч рублей, билет в ресторан «Турандот» с Полиной Гагариной — от 150 до 230 тысяч рублей, а 40-минутное выступление Сергея Шнурова обойдется в 18,5 миллиона рублей.

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