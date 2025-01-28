Обнаружен считавшийся вымершим 130 лет назад вид кролика

В ходе научной экспедиции в горном хребте Сьерра-Мадре-дель-Сур в Мексике было сделано сенсационное открытие: ученые обнаружили популяцию кроликов Омилтеми, которые считались вымершими на протяжении последних 130 лет.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии