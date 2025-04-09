World One: последствия деятельности человека могут привести к закату цивилизации уже через 15 лет

Зарубежные специалисты предупреждают о возможном закате цивилизации уже через 15 лет. Суперкомпьютер World One, созданный для прогнозирования развития человечества, предсказывает исчезновение людей в период с 2040 по 2050 год из-за последствий жизнедеятельности, сообщил сайт «Москва 24».