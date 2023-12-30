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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Вальтер Мадзарри: «Хвичу и Осимхена постоянно провоцируют – держат, толкают. И никто не получает желтой!» 

Вальтер Мадзарри: «Хвичу и Осимхена постоянно провоцируют – держат, толкают. И никто не получает желтой!» 

Главный тренер «Наполи» высказался после матча Серии А с «Монцей» (0:0). «Давайте будем говорить как есть и не ворошить прошлое.

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