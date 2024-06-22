Жовква: Украина планирует провести вторую мирную конференцию до конца 2024 года

Киевская сторона планирует провести вторую мирную конференцию до конца 2024 года. Соответствующее заявление сделал заместитель руководителя офиса президента Украины Игорь Жовква, пишет Telegram-канал BRIEF.
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