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Жовква: Украина планирует провести вторую мирную конференцию до конца 2024 года

Жовква: Украина планирует провести вторую мирную конференцию до конца 2024 года

Киевская сторона планирует провести вторую мирную конференцию до конца 2024 года. Соответствующее заявление сделал заместитель руководителя офиса президента Украины Игорь Жовква, пишет Telegram-канал BRIEF.

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Комментарии
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Eduard
Всё пыжатся? Восемь лет о мире с ними говорили безрезультатно,решили планету Конференциями достать!
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13 час.
Eduard
Начинается сериал:&quot;Конференция мира-2&quot; и так далее!
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13 час.

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