«Неприменение смертной казни – это заблуждение»

Ответ Николая Старикова на аргументы Сергея Маркова, выступающего против возвращения смертной казни В связи с чудовищным терактом в Москве в обществе возобновились дискуссии о возвращении смертной казни.
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