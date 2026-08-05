Как обеспечивают сохранность «Херсонеса Таврического»

Комитет ЮНЕСКО объяснил включение «Херсонеса Таврического» в список всемирного наследия, находящегося под угрозой, значительным ухудшением с 2014 года целостности объекта из-за строительных работ и крупномасштабных археологических раскопок.
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