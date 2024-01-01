В праздники междугородные автобусы ХМАО ходят по расписанию выходного дня

В новогодние праздники междугородные автобусы ХМАО курсируют по расписанию выходного дня. На автовокзале Нижневартовска сообщили, что изменения коснулись графика движения маршрутов Нижневартовск-Мегион и Нижневартовск-Излучинск.
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