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Жители Камайновки и Каменушки просят построить им почтовое отделение

Жители Камайновки и Каменушки просят построить им почтовое отделение

Более тысячи человек, проживающих в селах Каймановка и Каменушка, страдают из-за отсутствия на территории почтового отделения.

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