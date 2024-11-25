Захарова прокомментировала решение Минюста США прекратить дела против Трампа

Американское правосудие демонстрирует «удивительную цикличность» Решение Минюста Соединенных Штатов прекратить все федеральные дела против победившего на президентских выборах Дональда Трампа показывает «удивительную цикличность» американского правосудия, заявила официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова в своем официальном телеграм-канале.
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