В Белоруссии задержан агент СБУ, доставлявший через границу оружие и дроны

В Белоруссии сотрудники правоохранительных органов задержали украинца, по заданию спецслужб Украины переправлявшего через границу на территорию Белоруссии оружие, взрывчатку и беспилотники, сообщил белорусский государственный телеканал "Беларусь 1".
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