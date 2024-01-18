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В Белоруссии задержан агент СБУ, доставлявший через границу оружие и дроны

В Белоруссии сотрудники правоохранительных органов задержали украинца, по заданию спецслужб Украины переправлявшего через границу на территорию Белоруссии оружие, взрывчатку и беспилотники, сообщил белорусский государственный телеканал "Беларусь 1".

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