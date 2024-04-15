"Кто вы?" В Барнауле директора зоопарка "рвануло" от английских имен молодых певцов

Почти все имена исполнителей написаны на английском языке, а не на русском Директор барнаульского зоопарка Сергей Писарев на своей странице во "ВКонтакте" возмутился рекламным щитом на проспекте Строителей, на котором жителей города призывают на концерт с участием различных российских певцов.