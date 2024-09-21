На Камчатке экс-чиновник возместит 65 млн рублей за нарушение закона

Вернуть в бюджет свыше 65 млн рублей, полученных в результате нарушений антикоррупционного законодательства, обязал суд бывшего заместителя главы Вилючинска на Камчатке, 21 сентября сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.
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