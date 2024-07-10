Калужан проживающих в двух деревнях приглашают на бесплатную вакцинацию животных

В двух деревнях в Калужской области проведут бесплатную вакцинацию животных от бешенства. Жителям рассказали, что для этого необходимо и куда приходитьВ двух деревнях в Калужской области проведут бесплатную вакцинацию животных от бешенства.
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